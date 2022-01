Aurélie Bresson : mère, épouse et marieuse

Elle est une “Wedding Planner” comme on dit dans son milieu : une créatrice de mariages.



Sa passion pour les mariages s’est révélée au moment où son mari lui a passé la bague au doigt. Depuis, elle a monté il y a 4 ans sa propre petite entreprise d’organisation de mariage “My Oh My”, avec sa collègue Elsa Belliri. Une intuition salutaire puisqu’il s’agit de la première initiative du genre en Normandie.



“Je ne recule jamais”



Son concept : accompagner les futurs mariés dans la gestion de leur mariage. Un moment heureux mais délicat. “Les gens ont des idées de ce qu’ils veulent, des idées de budget, des lieux, mais ils ne savent pas par où commencer, du coup ils nous délèguent toute l’organisation. On prend le relai de l’administratif, on fait l’installation et la coordination”, développe Aurélie Bresson.

C’est un travail prenant qui nécessite une créativité débordante et de la rigueur. Chaque mariage doit être un événement sur-mesure pour ses clients. “On essaye d’être là pour s’occuper de tous les détails, de faire au mieux pour le bonheur de nos mariés.”



Un projet intense pour une femme avec des enfants en bas âge, mais Aurélie a tenu bon, soutenue par sa famille et son mari. “Ce n’est pas facile d’être une maman avec un métier aussi prenant, mais c’est un métier passion. Quand je m’engage, je ne recule jamais.”

Et la jeune femme a trouvé la parade : si elle s’est associée, c’est aussi pour pouvoir consacrer plus de temps à ses enfants et être là pour eux au quotidien. Les deux marieuses ont maintenant de la suite dans les idées. En novembre prochain, elles organisent leur propre salon du mariage, une occasion à ne pas manquer pour découvrir leur travail.



Pratique : 06 26 69 46 23 contact@my-oh-my.fr