Soutien pour Sakineh au Conseil Général de la Manche

Cette dernière reconnue coupable d'adultère et de complicité de meurtre par la justice de son pays a été condamnée à la peine capitale par lapidation alors que le meurtrier de son mari lui est en liberté.



Les 4 femmes du conseil général de la Manche Jacqueline Chanoni, Christine Lebacheley, Rolande Brécy et Christine Le Coz ont signé la pétition internationale de soutien à Sakineh et appellent les manchois a en faire de même...



Jacqueline Chanoni conseillère générale et vice-président du département de la Manche.



