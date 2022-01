Célibat : à Caen, un marché florissant

Des rencontres “express” pour célibataires, en quête de l’âme sœur. “Souvent, des déçus des sites de rencontre ou des ambiances alcoolisées et trop bruyantes des discothèques”, explique Stéphane Patry, Nazairien et créateur du site lespeeddating.com. Contre 21€, tout un chacun rencontre en moyenne sept personnes du sexe opposé, triées par tranche d’âge. Quand le courant passe, au lendemain de la soirée, le site met en relation par courriel celles et ceux qui se sont choisis réciproquement. Et advienne que pourra.

La suite de cette article, à découvrir dans Tendance Ouest Caen.

Bon à savoir :

52 480 C’est le nombre de célibataires à Caen selon les derniers chiffres de l’INSEE, en 2010 soit 55% de la population de la ville. Dans le Calvados, ils étaient 211 493 et 429 920 en Basse-Normandie.

Attention Les chiffres de l’INSEE sont basés sur l’état matrimonial légal : célibataire, mariée, veuve, divorcée. L’union libre ou le Pacs ne constituent donc pas un état matrimonial légal.

Agenda La société Speed Dating Calvados propose plusieurs rendez-vous par mois. Le prochain ? Samedi 24 à 20h (25-35 ans) au Rock’ Club. Toutes les dates sur speeddatingcalvados.com.

Sous votre nez ! Qu’on se le dise, quelle que soit la méthode ou le budget qu’on y consacre, c’est souvent dans son entourage qu’on trouve l’amour ! Ouvrez les yeux et surtout le cœur !