Caen : le point sur le Bus et Tram

Ce matin à 8h45, vendredi 12 février, les lignes de Tramway A et B circulent normalement. Actuellement, 17 lignes de bus fonctionnent :



- Les Lianes 1, 4 et les lignes 9, 14, 15,19, 25 circulent avec un itinéraire normal.

-Les Lianes 2, 3 et les lignes 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 et 18 fonctionnent avec des dessertes adaptées



Les autres lignes de bus ne circulent pas pour le moment. Pour connaître précisément les dessertes réalisées et avoir un point régulier sur les lignes qui circulent dans la matinée, rendez-vous sur twisto.fr ou renseignement au 02.31.15.55.55 jusqu'à 18h30.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire