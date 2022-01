Eminem et Rihanna artistes préférés des utilisateurs de Spotify

Spotify, lancé en 2008 et aujourd'hui accessible dans 56 pays, revendique 40 millions d'utilisateurs actifs, dont les trois quarts choisissent l'écoute gratuite, entrecoupée de publicités.

Son catalogue est l'un des plus étendus des services de "streaming", mais Eminem évite la concurrence des Beatles, qui n'y figurent toujours pas. la chanson la plus écoutée est "Wake Me Up" d'Avicii. Si le DJ suédois a pu bénéficier de la solide base d'abonnés à Spotify dans son pays, son titre n'est sorti qu'en juin 2013.

L'artiste féminine la plus populaire sur le site est Rihanna.

Spotify publie ses résultats financiers de manière discrète au Luxembourg où est implanté le siège de Spotify Technology. Selon les derniers connus la société affichait en 2012 une perte nette de 58,7 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 434,7 millions d'euros.

En avril 2013 Spotify affirmait compter 24 millions d'utilisateurs actifs dont "plus de 6 millions" payants.

Dans son communiqué de mercredi, le groupe n'a donné aucun détail financier, indiquant seulement avoir reversé "plus d'un milliard de dollars" aux ayants-droits depuis 2008, chiffre qui aurait, selon Spotify, doublé en seulement un an.