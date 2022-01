76540. Soutien à la voiture électrique : le président de la Région dresse le premier bilan

Le dispositif est simple. Sous réserve d'acceptation du dossier, la Région aide les particuliers à acquérir une voiture électrique à hauteur de 5000 €. 150 ont profité du dispositif en 2014, il n'y en aura pas plus cette année. En revanche, les lycées, collectivités, associations et entreprises peuvent toujours déposer leurs dossier : ils bénéficient tous d'une aide plafonnée à 25 000 € (5000 € par véhicule) pour l'acquisition des véhicules et des infrastructures de charge. Les lycées bénéficient d'une aide supplémentaire.

Nicolas Mayer-Rossignol, pourquoi avoir lancé ce dispositif ?

Parce que le véhicule 100% électrique français, c'est du « made in Haute-Normandie ». Les moteurs 100% électriques français sont produits ici, à Cléon, en Seine-Maritime. Soutenir le véhicule électrique, c’est bon pour l’emploi, c’est bon pour la planète, c'est bon pour notre Région.

Pouvez-vous en dresser un premier bilan ?

Le nombre d’aides disponibles pour les particuliers en 2014 (150 véhicules) a été atteint en quelques semaines, c'est donc un grand succès. En plus, une vingtaine d’entreprises et une dizaine de lycées et collectivités ont d’ores et déjà déposé une demande (véhicules et/ou bornes de recharge). C’est très encourageant. Si nous poursuivons sur ce rythme, nous devrions atteindre les objectifs fixés (450 véhicules) d’ici la fin de l’année.

La Région donne-t-elle l'exemple avec un parc d'automobiles électriques ?

La Région dispose de 4 véhicules électriques et de 4 bornes de recharge. Nous allons passer commande très prochainement pour des véhicules supplémentaires.