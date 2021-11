Malherbe joue la carte de la jeunesse malgré lui

Du côté du Stade Malherbe Caen, la saison qui vient de débuter sera celle de l'éclosion des nouveaux talents ou ne sera pas. Avec pas moins de 11 joueurs de 23 ans et moins sur un effectif de 23 professionnels, le club du président Fortin joue cette année encore la carte de la jeunesse. Il faut dire qu'avec le 17e budget de Ligue 1, les dirigeants bas-normands n'ont pas le choix. Alors qui sait, cette année révèlera peut-être un joueur passé par Caen à l'avenir et qui marquera le football français de son empreinte, comme ce fut le cas pour William Gallas.

Mollo et Marcq déjà au dessus

Sur les quatre premiers matchs, Yohan Mollo sur son côté gauche, ou Damien Marcq à la récupération ont déjà prouvé qu'ils ont le potentiel pour aller loin, voire très loin. Pour d'autres, l'apprentissage de la Ligue 1 se fait dans la douleur. Romain Inez nous confiait trouver le match un peu long après la rencontre à Montpellier il y a deux semaines. "90 en Ligue 1, c'est long, surtout quand il fait chaud", assurait-il. De son côté, le milieu de terrain Romain Hamouma qui a débarqué de Laval cet été, doit digérer une nouvelle marche en deux ans puisqu'il évoluait en National il y a encore quelques mois.



Parmi les jeunes qui redécouvre la Ligue 1 après y avoir goutée, figure Sambou Yatabaré qui a connu en ce début de saison des sommets avec son but contre Lyon ou sa passe décisive à Marseille, mais aussi des moments plus difficiles avec son carton rouge marquant contre Brest lors du dernier match, la semaine dernière.

Cette carte juvénile montrera peut-être ses limites dans la durée. Contre Brest il y a une semaine, la fougue des jeunes et leur envie d'aller de l'avant étaient très certainement à l'origine du premier but breton, les espaces entre les lignes étant trop importants pour un bloc qui aurait dû défendre plutôt que d'attaquer. Une chose est sure, tous savent que le maintien en fin de saison sera synonyme d'un premier exploit dans l'élite du foot français.