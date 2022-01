"D-DAY, ils ont inventé le Débarquement" en avant-première au Mémorial

"D-DAY, ils ont inventé le Débarquement" retrace l’incroyable prouesse technologique que fut le Débarquement. Des tanks flottants au port artificiel d’Arromanches, ce film lève le voile sur plus de 200 épaves du cimetière marin de la Baie de Seine. A l’aide d’experts, de plongeurs, d’archéologues et de vétérans, et grâce aux explorations sous-marines et reconstitutions en 3D, ce film ressuscite ces trésors d’ingéniosité de l’opération Neptune qui ont bouleversé l’histoire.

La film sera diffusé en présence de Patrick Jardin, maire d’Arromanches-les-Bains et de Georges Pernoud, producteur et réalisateur. À l’issue de la projection, une démonstration 3D interactive du port artificiel d’Arromanches sera aussi présentée par les équipes de Dassault Systemes.

Pratique. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Découvrez ci-dessous la bande annonce de "D-DAY, ils ont inventé le Débarquement" ainsi que les photos du tournage :