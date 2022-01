Un jeu des senteurs est proposé aux visiteurs de 14 h 30 à 17 h 30 ce vendredi 30 mai et de 10 h à 17 h 30 samedi 31 mai. Aux mêmes heures et sur les deux jours, une vente de plantes médicinales et de livres sur le même thème est organisée sur le site.

Enfin, de 15 h à 17 h, les Rouennais peuvent suivre une visite guidée de ce site unique.

Pour rappel, le jardin se situe rue Lecat, à Rouen.