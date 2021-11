Un Cygne noir pour le 67ème Festival de Venise

Par Gildas LE ROUX pour l'AFP et Tendance Ouest

La musique du "Lac des cygnes" de Tchaïkovski sert de colonne vertébrale à "Black Swan", qui décrit le parcours torturé de Nina, une danseuse de ballet new-yorkaise jouée par Natalie Portman, qui doit à la fois se faire violence pour rentrer dans son rôle et faire face à l'ascension d'une de ses rivales.

Si elle est un cygne blanc parfait, la timide et perfectionniste Nina a en revanche du mal à incarner la sensualité et la face obscure du cygne noir exigées par son directeur de ballet, Thomas (Vincent Cassel), qui la pousse dans ses retranchements.

A cette pression s'ajoutent une mère possessive et une sexualité en jachère, un cocktail explosif qui fragilisent la frêle Nina. Alcool, drogue et sexe (en solitaire ou en groupe, mais toujours en sous-vêtements) l'aident toutefois à s'échapper de sa chambre aux murs roses remplie de peluches.

"Black Swan" est "une histoire sur l'amour et la peur, sur la confiance et la trahison. C'est l'histoire d'une fille piégée, pourchassée et désirée qui veut échapper à ce qui la tourmente mais aussi à ce qu'elle est vraiment", explique son réalisateur, Darren Aronofsky.

Aronofsky n'est pas un inconnu à Venise, où il a déjà remporté en 2008 le Lion d'or avec "The Wrestler", le film porté par l'interprétation de Mickey Rourke.

Les deux films "sont liés l'un à l'autre. (Le ballet et la lutte) requièrent tous deux des acteurs qui utilisent leur corps de façon intense et physique", a souligné le réalisateur au cours d'une conférence de presse. "Ces deux films se font pendant", a-t-il observé.

Cette journée d'ouverture de la Mostra a également été marquée par l'absence de Jafar Panahi, attendu pour la première mondiale de son court-métrage "L'accordéon", mais auquel les autorités iraniennes n'ont pas rendu son passeport.

La projection de son film dans l'après-midi devait être suivie d'un message vidéo du cinéaste de 50 ans, Lion d'or en 2000 pour "Le cercle".

Il avait été arrêté en mars, accusé par le ministère iranien de la Culture d'avoir "préparé un film contre le régime portant sur les événements post-électoraux" (en allusion aux manifestations ayant suivi la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad en juin 2009).

De nombreuses voix s'étaient élevées à l'étranger comme en Iran pour demander sa libération, notamment à l'occasion du Festival de Cannes où le cinéaste devait siéger parmi les membres du jury.

Libéré fin mai, Panahi, dont le passeport a été révoqué il y a neuf mois, attend son procès qui doit débuter fin septembre.

Plus anecdotique, la Mostra doit s'accommoder de l'énorme chantier à ciel ouvert du nouveau palais du cinéma, juste devant le site actuel, qui est au point mort en raison de la découverte d'amiante dans le sous-sol. Du coup, le nouveau palais ne devrait ouvrir ses portes qu'en 2012, avec un an de retard.

Jeudi, ce sera au tour de "Noruwei no mori" ("Bois norvégien") de Tran Anh Hung (Japon) et "La pecora nera" ("La brebis galeuse") d'Ascanio Celestini (Italie) de rentrer dans la course au Lion d'or, tandis que "La Belle Endormie" de Catherine Breillat ouvrira "Horizons", la section parallèle du festival.