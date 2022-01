JS Cherbourg : le menu des play-offs

La JS Cherbourg termine première de sa poule de N1, après sa victoire 29-24 à Tremblay samedi 17 mai. Avec 58 points au total, elle devance son dauphin, Saran, de 2 points.

Mais pour accéder à la Pro D2, 2e niveau de l'élite du championnat de France de handball, il faudra sortir vainqueur des play-offs, ces matches de barrage qui départagent les meilleurs des 3 poules de N1, Cherbourg, Pau et Strasbourg, et le dernier de Pro D2, Pontaut-Combault. Les barrages se joueront les 30, 31 mai et 1er juin à Torcy, en région parisienne.

Le Goff sur le départ

Trois équipes sur quatre pourront accéder à la Pro D2 la saison prochaine. La JS Cherbourg serait actuellement le seul club dont la structure administrative et financière est éligible à ce niveau. Cependant, lors de ces barrages, c'est aussi le titre de champion de France de N1 que Cherbourg vient chercher.

Alors que la JS Cherbourg doit annoncer ce mardi 20 mai l'arrivée d'une nouvelle recrue, le départ du gardien Sébastien Le Goff a été officialisé samedi soir, après le match à Tremblay. L'arrivée d'un nouveau goal, Obrad Ivezic, ne laissait que peu de doute concernant l'avenir du portier cherbourgeois.

Une fête du hand à Chantereyne ?



Si les barrages n'ont pas encore débuté, le club prépare déjà une grande fête du handball dans sa salle de Chantereyne, en cas de réussite. Le vendredi 6 juin, les mauves 2013-2014 pourraient affronter en match de gala les anciens joueurs de la JSC, "avec entrée gratuite" précise le club sur son mur Facebook...



Bonus Audio : Morgan Youf-Pinsault, capitaine historique de la JS, invité de Tendance Sport, dimanche 18 mai :