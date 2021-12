Un très grave accident corporel à Rouen

Il est entre 0h et 2h du matin le samedi 17 mai lorsque police secours se rend en assistance aux sapeurs-pompiers rue Henri Martin. Lorsque les policiers arrivent, un individu est allongé seul au sol, et présente de graves blessures, notamment au visage. Un rassemblement hostile à l'intervention des pompiers et de la police se crée tout autour de la victime. Les policiers parviennent à tenir ces réticents à l'écart afin que le jeune homme soit secouru.

Si les témoins ne semblent pas loquaces sur les circonstances de l'accident, les policiers parviennent à apprendre que la victime aurait perdu le contrôle d'une moto cross, qui n'est plus sur les lieux de l'accident. Les policiers découvrent d'ailleurs un morceau de plastique pouvant provenir d'un garde boue.

L'homme, né en 1995 et demeurant dans le quartier, a été amené au CHU de Rouen. Son pronostic vital est engagé. Quelques heures plus tard, des incendies de poubelles ont eu lieu sur les lieux de l'accident, dans le quartier de la Sablière.

Dans la journée de samedi, la famille de la victime a ramené la moto à l'hôtel de police.