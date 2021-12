76540. Travaux sur le métro de Rouen : tout savoir sur les perturbations

Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin, le métro ne circule qu'entre les stations Boulingrin et Kennedy et entre Boulingrin et Technopôle. Pour les autres stations, il faudra emprunter une navette de substitution entre les stations Kennedy et Georges Braque.

Du samedi 12 au lundi 14 juillet, le métro circulera des stations Avenue de Caen et Georges Braque. Une navette de subistution sera propsoée entre Boulingrin et l'Avenue de Caen ainsi qu'entre Boulingrin et le Technopôle. Même chose les samedi 19 et dimanche 20 juillet.

Entre le lundi 28 juillet et le vendredi 1er août, et jusqu'à 20 h 45, le métro circule uniquement entre les stations Boulingrin et Kennedy ainsi qu'entre Boulingrin et Technopôle. Après 20 h 45, le métro ne circulera qu'entre Boulingrin et Kennedy. Toute la journée, une navette circulera entre Kennedy et Georges Braque. Après 20 h 45, cette navette assurera les trajets entre Kennedy et Georges Braques et de Boulingrin à Technopôle.

Enfin, du samedi 2 au vendredi 8 août, le métro fait le trajet entre Boulingrin et Technopôle d'une part et entre Boulingrin et Kennedy d'autre part. La navette de substitution desservira les passagers entre les stations Kennedy et Georges Braque.