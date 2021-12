Les élections européennes ont un impact sur la région

Philippe Duval et Yvan Godefroy sont respectivement vice-président et administrateur de la Maison de l’Europe, à Caen.

Qui vote aux élections européennes ?

“Que vous soyez Finlandais, Portuguais, Italiens, Français... Tout le monde vote, avec la même égalité. Nous élisons au suffrage direct, c’est-à-dire sans intermédiaire, les députés qui siégeront à Bruxelles. Nous votons ainsi depuis 1979. Pour les élections européennes, la France est découpée en sept régions plus l’outre-mer. La Basse-Normandie fait partie de la région Nord-Ouest qui va de la Manche jusqu’à Lille. Le citoyen devra se présenter dans son bureau de vote, le même qu’aux dernières élections municipales, avec sa carte d’électeur et sa carte d’identité. Mais attention, il n’y aura qu’un tour”.

A quoi sert le Parlement européen ?

“C’est lui qui fait nos lois. Pas toutes, mais la plupart. Par exemple, l’Europe a interdit les canalisations à plomb et Dieu sait si certains pays, dont la France, ont du mal à se mettre en règle ! Et ce qui est important, c’est que 50% de nos lois, qui régissent notre vie quotidienne, sont d’origine européennes. L’an prochain, les chargeurs de smartphone seront enfin unique en Europe. Eh bien c’est parce que l’Union Européenne a dit “Ca suffit !”.

Les électeurs retrouvent-ils les partis français ?

“Chaque pays constituant l’Union européenne a une histoire politique différente. Ce que nous appelons par exemple chez nous le Parti socialiste s’appelle en Allemagne le Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)... Les même sensibilités ont été obligées de trouver des appellations qui représent le groupe de la même tendance. Il regroupera tous les députés de la même tendance”.

Traditionnellement, les Français votent-ils aux Européennes ?

“Le spectre de l’abstention est toujours là. Si les citoyens français ne votent pas, il faut se dire que les autres citoyens européens eux voteront. La crédibilité d’un pays où les électeurs s’abstiennent est faible. Le 25 mai, nous disposerons d’un bulletin de vote. Si nous le l’utilisons pas, ne nous plaignons pas en disant que l’Europe ne s’occupe pas de nous”.

Quelle est la vocation justement de la Maison de l’Europe à Caen ?

“Nous sommes une association. Notre vocation est de faire mieux comprendre et mieux connaître l’Europe. A quoi sert-elle ? Comment est-elle organisée ? Nous voulons débattre de l’Europe. En Basse-Normandie, nous touchons 432 millions d’euros de l’Europe, répartis sur des fonds d’équipement, des fonds d’aide à l’emploi, à l’agriculture, à la pêche etc. C’est dire l’impact de l’Europe en région ! C’est considérable”.



En bref

. 2004 Création de la maison de l’Europe à Caen

. Elle est composée de six collaborateurs permanents et d’une vingtaine de bénévoles

. Pour connaître tous les candidats, rendez-vous sur www.touteleurope.eu.