Nathalie Goulet dénonce la couverture médiatique autour de Jérôme Kerviel

Pour la parlementaire ornaise, "nous avons assisté ce week-end au cirque médiatique indécent de Jêrome Kerviel muté en hybride de Zorro et de Forrest Gump, marchant vers la lumière et le châtiment illégitime."

Pour Nathalie Goulet, "cet homme a fait plonger la banque dans laquelle il travaillait de plus de 5 milliards d'euros et il n'est pas douteux qu'il a bénéficié des carences du système de contrôle et sans doute de bienveillances internes. Néanmoins il a été condamné et pourra comme tout justiciable demander la révision de son procès dans les formes prévues par la loi."

Elle dénonce "ce cirque médiatique et ce chantage au retour, qui est simplement intolérable et doit cesser immédiatement. L'instruction médiatique a déjà suppléé l'instruction judiciaire, voici le casier judiciaire médiatique en remplacement du casier judiciaire. les chaînes d'info en continu transformées en juge d'application des peines."

Pour Nathalie Goulet, Jérôme Kerviel en fait trop et comme le dite dicton populaire "qui veut trop prouver, ne prouve rien".