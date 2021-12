Un Ornais se noie dans l'Hérault

L’Ornais était arrivé sur place samedi avec sa compagne et un ami, pour camper pendant quelques jours au bord du lac. Profitant du beau temps, le trio s’est embarqué dimanche 18 mai à bord de 2 canots pneumatiques depuis la plage de Liausson.

C’est à 14h15, qu’une des embarcations a chaviré. Selon plusieurs témoignages, l’ornais aurait alors coulé à pic, incapable de remonter à bord. Aussitôt alertés, les secours et les sapeurs-pompiers sont intervenus avec le renfort de l’hélicoptère Dragon 34 de la sécurité civile, de 7 plongeurs (venus de Frontignan, Agde et Béziers) et de 2 bateaux.

La visibilité était très mauvaise en profondeur. Néanmoins, les recherches se sont poursuivies tout l’après-midi avant d’être abandonnées en début de soirée. Elles reprendront ce lundi matin pour tenter de retrouver le corps du malheureux.