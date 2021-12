Un ultra Day Trail les 12 et 13 juin entre Utah Beach et le Mémorial de Caen

Un Ultra D-Day trail, sera organisé les 12 et 13 juin entre Utah Beach et le Mémorial de Caen. 162 kms seront à parcourir. Le tracé empruntera des chemins situés aux abords des plages du débarquement. 14 athlètes internationaux, 7 civils et 7 militaires, le plus jeune à 22 ans le plus agé, 72ans, 7 femmes et 7 hommes. L’équipage fera halte dans 14 lieux emblématiques de la Bataille et Normandie.

Ecoutez Laurent Guérin l’organisateur de cet ultra Day Trail.

Le départ de ce D-Day Trail sera donné depuis le musée d’Utah Beach, le 12 juin, avant de rejoindre le lendemain, les 3 000 enfants des Foulées de la liberté devant l’hôtel de ville de Caen. Ensemble ils rejoindront le Mémorial de Caen…