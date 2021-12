Vos idées de sorties en Normandie du week-end du 17 et 18 mai

MANCHE

La piscine de Saint Hilaire du Harcouët située au coeur de la Manche, dans le Pays de la Baie du Mont Saint Michel vous accueille ce dimanche 18 mai toute la journée avec des animations pour vos enfants. Rendez-vous ce dimanche au centre aquatique de Saint Hilaire du Harcouët dans une ambiance bon enfant.



Ce week-end, c'est le 4ème Rallycross de Lessay organisé par l'ASACO Pays Normand. Cette course compte pour le Championnat de France SuperCars et Super1600, la Coupe de France Division 3 et Division 4, la "Coupe Twingo R1 Rallycross" et le Championnat de France de Rallycross Junior. Rendez-vous samedi et dimanche sur le circuit de Lessay.



Ce samedi, l’Espace Culturel Leclerc d’Agneaux accueille à partir de 16h le groupe «Sugar & Tiger» avec leur album Télévisage. Il s'agit du premier album du groupe familial de Didier Wampas. Ils se produisent un peu partout en France. Ils seront les têtes d'affiche des Hétéroclites ce samedi à 21h à Saint Lô. Dans la région, on pourra aussi les voir le 18 juillet à Briouze au festival Art Sonic.



La Junior association «Rider crew» organise ce samedi un contest de skate, trotinette et BMX à Equeudreville-Hainneville au skate-park de la Saline. Les amateurs de glisse qui souhaitent participer et le public sont invités nombreux de 10h à 18h.



Jusqu'au 24 mai, Saint-Lô Commerces fête les mamans. Au programme des ventes flash dans les commerces adhérents, une animation Yako Dance le samedi 24 mai et des cadeaux à gagner tout au long de la semaine. Sans obligation d'achat participer au jeu concours pour remporter une bague en or blanc d'une valeur de plus de 1000€ offerte par la Bijouterie Surville à Saint-lô.



Ce dimanche, assistez à la 2ème édition des Demoiselles de la Manche à Saint-Lô. L'objectif de cette manifestation est d'encourager la pratique sportive, sensibiliser les femmes à un depistage précoce du cancer du sein et aider financièrement la lutte contre le cancer. Si vous êtes inscrites, rendez-vous ce dimanche sur la plage verte de 10h à 14h pour le retrait des dossards et t-shirts, échauffement à 15h15 et départ de la course à 15h30.



CALVADOS



Ce week-end direction Pont d'Ouilly, au coeur de la Suisse Normande, pour la 6ème édition du festival “Café Show”. Retrouvez le programme de A à Z sur internet sur falaise-tourisme.com



La S.P.A de Basse-Normandie, située à Verson organise des Portes Ouvertes samedi et dimanche à partir de 14h. Avant l'été le refuge est encore bien rempli : chiens, chats et chatons attendent la chance d'avoir une famille.



A partir de dimanche et jusqu'au 24 mai, se tient à Falaise la 12ème édition du Festival la Danse de tous les sens. L'insaisissable c'est le thème de cette édition. Au programme : spectacles, cafés-danse, expositions et ateliers. Le programme complet est à retrouver sur www.ladansedetouslessens.com



ORNE



La 6ème édition du festival "Pierres en Lumières" a lieu ce samedi dans toute la Basse-Normandie. De nombreuses animations sont organisées dans l'Orne. Plus d'infos sur pierresenlumieres.fr



Le club cyclotouriste de Mamers organise dimanche la 42ème randonnée des «3 Sommets». Cette manifestation est inscrite au calendrier de la FFCT et s’adresse à tous licenciés ou non qui apprécient les sorties sur les routes de campagne sans esprit de compétition. Trois parcours de 56, 114 et 147 kms sont proposés à travers la Sarthe, l’Orne et la Mayenne. Accueil «Salle du Cloître», place de la république à Mamers à partir de 6h30. Clôture à 17h.



A l'occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre l'Homophobie, Orn'en Ciel, association LGTB de l'Orne, organise ce samedi un rassemblement puis un concert gratuit avec le groupe Vent d'Ouest dans le parc des promenades à Alençon. La rassemblement est à 19h30 et le concert à 20h30.



L'asso la classe fête ses 6 ans ce samedi à St Hilaire sur Risle. Dés 20h venez applaudir Two for Four, ce sont 2 filles qui parlent de 4 garçons et Sweet Screamin Jones chanteur et saxophoniste. L'entrée est à 10€ pour assister à ces deux concerts, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.