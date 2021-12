Samedi, une nuit pour découvrir les musées sous un nouveau jour

Danser au grand bal du Musée d'Orsay à Paris, faire une balade sonore à Arles ou un voyage gustatif à Vitry-sur-Seine: les musées vous invitent à pousser leurs portes samedi soir pour découvrir leurs richesses à une heure insolite et sous un nouveau jour.

Les visiteurs sont invités à découvrir les salles d'expositions dans des conditions inhabituelles, voire insolites, et à profiter des quelque 5.000 animations pédagogiques, ludiques, artistiques ou scientifiques organisées pour ce rendez-vous.

L'an passé, la Nuit des musées avait rassemblé plus de deux millions de visiteurs en France. Organisé depuis 2005 par le ministère de la Culture, l'événement est parrainé par le Conseil de l'Europe et l'Unesco et vise à inciter de nouveaux publics, notamment les jeunes, à pousser les portes des musées.

"L'année 2013 a été marquée par un pic inédit de fréquentation des musées de France, avec 62 millions d'entrées", indique le ministère de la Culture pour qui "l'intérêt croissant du public pour les musées témoigne de leur capacité à s'adapter aux attentes des visiteurs, en se montrant précurseurs de pratiques culturelles inédites et de nouveaux modes de fonctionnement".

Parcours, jeux, ateliers, performances, spectacles, projections, sons et lumières ou concerts jalonneront cette 10ème édition.

Pour les amateurs d'impressionnisme, le musée de Giverny (Eure) ouvrira gratuitement ses portes à tous les publics. Les enfants pourront participer à un atelier qui leur est exclusivement réservé, et les adultes pourront visiter l'exposition en cours "L'Impressionnisme et les Américains" consacrée à l'art américain entre 1880 et 1900.