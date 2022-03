Chez les hommes, au Caen TTC, la réussite n'était pas non plus au rendez-vous puisque le club de la capitale régionale et Saint-Maur se sont quittés sur un match nul 3-3, ce mardi. Huitième, Saint-Maur, qui jouait à domicile, accueille avec satisfaction ce score nul, à l'inverse du Caen TTC , classé cinquième qui perd du terrain sur les premières places.