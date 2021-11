CFA 2 : Mondeville en pleine forme estivale

' Nous avons été efficaces et très bons dans l'animation en première mi-temps, se félicite Jean-François Péron, l'entraîneur mondevillais. Mais après, nous nous sommes mis au niveau de notre adversaire. ”

Dives s'est aussi rassuré en battant Pacy B sur le score de 2-0. “ Nous avions sept potentiels titulaires absents lors de notre premier match contre Bastia (défaite 4-2) , rappelle le coach Philippe Clément. Nous en avons récupéré deux contre Pacy donc nous présentions une meilleure équipe. Mais il est trop tôt pour tirer des enseignements. ”

De son côté, l'équipe B du Stade Malherbe a connu son premier revers en CFA. Elle s'est inclinée 3-1 à Viry-Châtillon et se retrouve être la première équipe non-relégable au classement.



Légende photo : quatrième déception pour Dylan Pivard et Malherbe B.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire