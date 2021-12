Saint-Lô, objectif atteint pour les Demoiselles de la Manche

Elles étaient 2500 pour la première édition en 2013. Objectif atteint, puisqu'elles seront 4000 pour cette seconde édition à marcher ou courir 5 kms à travers les rues de Saint-Lô dans la Manche pour aider à lutter contre le cancer du sein.



L'objectif de cette manifestation populaire est d'encourager la pratique sportive, sensibiliser les femmes à un dépistage précoce du cancer du sein et aider financièrement la lutte contre le cancer.



5€ par inscrites sont reversés à la lutte contre le cancer du sein.



5€ par inscrites sont reversés à la lutte contre le cancer du sein.



Programme



De 10h à 14h : retrait des dossards et T-shirts

15h15 : Echauffement des Demoiselles avec Nathalie Vincent et les coachs du centre de sport NJ Fitness

15h30 : Départ de la course



Les "marcheuses" seront invitées à se placer à l'arrière sur la ligne de départ afin de faciliter le départ des Demoiselles qui courront.



Ecoutez, Tony Mogis, Organisateur et Président de l'association.

