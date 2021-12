Les Caennais de Slaughterhouse Brothers publient leur nouveau clip acoustique

Quatuor de soul/rock, les Slaughterhouse Brothers sont nés de la rencontre de quatre francs-tireurs normands déterminés à faire rimer les nuages de décibels avec la ferveur des plus belles épopées. Groupe caennais et véritable vivier de la scène régionale, le groupe publie le clip de l'excellent titre "Who We Love". Une nouvelle fois preuve en est que la jeune scène normande fait partie d'une des meilleures de France. Le groupe publiera d'ailleurs leur album pour la fin du moi de mai. En attendant, découvrez leur nouveau clip.