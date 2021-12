Sortir dans l'Orne : jeudi 15 mai

La sensation disco Pop Rocky est en concert ce samedi à la Luciole d'Alençon. Le collectif lillois défendra les couleurs de leur premier EP éponyme. Rocky en première partie de Jabberwocky c'est ce samedi à la Luciole d'Alençon. Tarif entre 18 et 20€.

Ce jeudi soir à Alençon, Rencontre/lectures avec Jacques Gamblin autour du thème « Douceur de l’humour, Passeurs d’émotions ». Acteur majeur du cinéma français, César du meilleur acteur pour sa prestation dans “Le nom des gens”, Jacques Gamblin occupe également la scène théâtrale avec une poésie surprenante ! Il est l’auteur et l’interprète de spectacles plein d’humour qui font rimer fragilité et légèreté dans une incessante valse avec les mots qui évoque l’univers de Queneau. C’est de cet humour tendre, violent et émouvant à la fois que viendra parler l’artiste durant cette rencontre organisée par la médiathèque et au cours de laquelle il lira aussi des extraits de ses spectacles.

Les lycéens des classes option théâtre de Marguerite de Navarre se chargeront de l’aspect technique de cette soirée (son et lumière). Jeudi 15 mai à 20h30 - Auditorium du lycée Marguerite de Navarre. Sur réservation à la médiathèque Aveline - Gratuit.

Troc tes trucs revient à Alençon. Vous pouvez apporter des objets qui peuvent encore servir mais qui ne vous intéressent plus en déchetterie. Sur place, si un objet vous intéresse, vous pouvez repartir avec. L’idée étant d’offrir une seconde vie aux objets qui nous encombrent. Le surplus collecté sera offert à Emmaüs en fin d’opération.

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mai 2014, à la déchetterie Nord, rue Nicolas Appert