Le marché sera situé place de la Pucelle à Rouen et débutera dès 10h le samedi 17 et le dimanche 18 mai par une vente de vêtements et d'accessoires.

Un défilé de mode est également prévu au cours de la journée de samedi.

Vous pourrez retrouver pendant ces deux journées toutes les saveurs culinaires africaines. Expositions, ballets, concerts (Salaam Espritduvillage) ainsi que des dégustations seront proposés.