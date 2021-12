La sensation disco-pop Rocky en première partie de Jabberwocky à la Luciole d'Alençon

Rocky c'est l'histoire de trois amis lillois passionnés par le baggy sound et la vista synthétique d'un autre nord celui de l'Angleterre. Porté par des rythmiques endiablés aux couleurs disco, aux mélodies pop. Un groove explosif que par la voix magique d’Inès Kokou, ROCKY est une véritable machine à danser qui ne veut surtout pas choisir entre la pop et la dance music, entre la culture clubbing et le plaisir de la scène.

Rocky défendra les couleurs de leur premier EP éponyme sur la scène alençonnaise. En attendant un Rocky 2, allez les applaudir ce samedi 17 mai. Tarif : Entre 18€ et 20€. Les lillois auront l'honneur d'assurer la première partie d'une autre sensation Jabberwocky.

Ecoutez Laurent membre du groupe, nous définir leur univers musical.