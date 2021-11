Le collège Lechanteur parie sur l'allemand à Caen

Les rentrées se suivent et se ressemblent au collège Lechanteur de Caen, au moins en ce qui concerne l'enseignement de l'allemand. Depuis 1999, l'établissement a fait 'le pari de la langue de Goethe, en pérennisant un échange avec des élèves de Schweinfurt, en Basse-Franconie, district du nord-ouest du pays jumelé avec le Calvados. 'C'est ainsi que nous recevons une aide de 38 euros par élève”, souligne Alain Caufourier, professeur d'allemand et maître d'oeuvre de cet échange.



“Cet échange constitue une bonne motivation pour les élèves, surtout au moment de choisir la LV2”, poursuit-il. Depuis la rentrée 2009, une section bilangue (anglais et allemand dès la 6e) a également permis d'augmenter le nombre d'élèves inscrits en allemand. Les germanophones représentent désormais environ 20% des 450 collégiens de Lechanteur.



“Il faut se battre avec la concurrence de l'espagnol ou de l'italien”, rappelle Alain Caufourier. “Mais surtout, avec la restriction des moyens dévolus à l'enseignement, les matières concernant peu d'élèves comme la nôtre sont à protéger”. Le Congrès national des professeurs d'allemand se tiendra d'ailleurs à Caen fin octobre.



> Bonus audio : Alain Caufourier, professeur d'allemand et instigateur de cet échange, parle de sa discipline et s'inquiète de l'avenir de sa matière à l'école.