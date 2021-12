Rouen : chutes de pierre à l'église Saint-Maclou

Pourtant, dans la nuit du 24 décembre dernier, la partie supérieure d’un des gables de la façade occidentale de l’église tombe.



Chutes à répétition



“Cette chute a fait suite à un fort coup de vent, explique le chef de service de l’entretien des bâtiments de la ville. En l’absence d’un tirant assurant sa stabilité, le gable a bougé et les pierres constituant son sommet se sont désolidarisées et sont tombées provoquant d’autres désordres sur certaines sculptures et éléments architecturaux”.

Dimanche 27 avril, rebelote. “Une partie d’une gargouille sur la façade occidentale, servant d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse a chuté”. Des barrières ont donc été installées pour prévenir toute récidive d’incident.



Le chef de service de l’entretiens des bâtiments explique qu’à ce jour, aucun élément ne permet de connaître l’origine de la chute. “Il s’agit soit d’un problème au niveau des scellements de la greffe, soit d’une faiblesse sur la partie existante qui n’était pas présente ou qui n’avait pas été identifiée au moment des travaux”.

Une expertise devrait toutefois avoir lieu prochainement. Espérons que le proverbe “jamais deux sans trois” ne s’applique pas à Saint-Maclou.