Un réseau de proxénétisme démantelé à Caen

Un réseau de proxénétisme a été démantelé à Caen lundi. L'information a été révélée par le site internet du journal Le Parisien, elle a été confirmée par la police judiciaire de la capitale bas-normande, aidée pour cette affaire par l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains. Sept personnes, membres de la communauté nigériane, ont été arrêtées : on leur reproche d'avoir organisé la prostitution de jeunes femmes venues du Nigeria. Elles sont, depuis, en garde à vue dans les locaux de la PJ caennaise, en attendant d'être déférées au parquet de Rennes.

Des perquisitions ont eu lieu au domicile des suspects. L'enquête est en cours et on devrait en savoir plus d'ici la fin de semaine.

Selon Le Parisien, l'enquête a également donné lieu à deux autres arrestations, dont une jeune fille mineure, en région parisienne.