Chez les - 20 ans, Charlotte Legoin a été sacrée vice-championne de France dans la catégorie Nationale B. Chez les plus jeunes, Romane Maugest, 14 ans,a quant a elle remporté la médaille d'or et devient ainsi championne de France dans la catégorie Nationale C.

Les autres gymnastes rouennaises ont obtenu des places d'honneur.