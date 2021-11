Entre enseignement et sculpture, son coeur balance

Par hasard, il y a une dizaine d'années, il passe devant un tas de ferraille, et “voit jaillir une silhouette” de son imagination. Il transforme son idée en objet et se découvre vite une passion. Sa première sculpture était née, la première d'une longue série.



Depuis, il sillonne les encombrants et les ferrailleurs, toujours à l'affût de pièces d'acier en recherche d'une seconde vie. Ici, des roulements à bille pour les yeux d'une poule. Là, un extincteur écrasé qui fera un très bon abdomen de poisson rouge. “Comme un enfant devant des nuages”, il choisit ses morceaux rouillés, écrasés ou fondus, puis les découpe et les assemble.



L'artiste ne manque pas de nuages : chaque année, il crée entre 100 et 150 oeuvres. Thèmes favoris : les femmes, les poissons, les vaches... Il exerce maintenant son métier à temps partiel, ce qui lui donne plus de temps pour sa passion.





La liberté avant tout



Malgré un grand-père charpentier, ce n'est pas le bois qui l'a attiré. “J'aime rendre à ces matériaux de récupération un aspect chaleureux. L'acier est froid et disgracieux, mais j'aime ce rapport de force avec la matière.”



Et plus que tout, c'est la liberté qui l'anime. Une passion sans contraintes et sans commandes. Depuis dix ans, il s'est pourtant formé une clientèle et compte parmi elle quelques illustres personnages : il a déjà créé un coq pour Aimé Jacquet ! Son art est devenu contagieux : ses deux fillettes ont attrapé le virus !





Pratique : Visites possibles. Tél. 06 22 08 89 42.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire