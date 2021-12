76540. Valérie Fourneyron est de retour !

Valérie Fourneyron avait été hospitalisée vendredi 11 avril pour un syndrome méningé. Après quelques jours en réanimation, elle avait été hospitalisée et son entourage évoquait une "longue indisponibilité". Son état de santé s'est amélioré très vite puisque la secrétaire d'Etat au commerce, à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire est revenue à Bercy ce lundi 12 mai.

Dans un tweet posté ce matin, la secrétaire d'Etat adresse un "immence merci à tous et toutes pour votre soutien pendant cette période."

De retour au travail à #Bercy, avec plein de beaux dossiers à faire avancer ! Immense merci à tous&toutes pr votre soutien pdt cette période — Valérie Fourneyron (@vfourneyron) 11 Mai 2014

Le patron du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale Bruno Le Roux évoque lui des "amis heureux de te retrouver".

@vfourneyron dés cette semaine une belle loi à l'Assemblée et des amis heureux de te retrouver au banc pour défendre économie sociale — Bruno Le Roux (@BrunoLeRoux) 11 Mai 2014

Et le travail reprend très vite pour Valérie Fourneyron avec la défense à l'Assemblée d'un projet de loi sur l'Economie Sociale et Solidaire.