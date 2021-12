Pour la grande finale de The Voice, Kendji a repris sa guitare et nous a interprété un magnifique medley Gipsy " Amor de Mis Amores " " Volare ". Le talent de Mika enflamme le plateau de The Voice et nous prouve qu'il mérite sa place en finale. Kendji nous charme une nouvelle fois avec cette prestation passionnée qui fait danser le public.

The Voice : Interview de Kendji grand gagnant de la saison 3 ! Impossible de lire le son.