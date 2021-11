Deauville : un tapis rouge constellé de stars

Grande nouveauté cette année, le volet du festival de cinéma américain Deauville Saison 1 s'affranchit des frontières du grand écran pour s'intéresser aux séries TV américaines qui ont le vent en poupe. Parmi elles, “Les Sopranos” et “Dexter” seront spécialement mis à l'honneur avec les master-class de leurs deux réalisateurs David Chase et Clyde Phillips.



Le Festival présentera aussi des épisodes inédits en France, notamment des séries “Modern Family”, “The Good Wife” ou du populaire “Dr House”. Des hommages seront par ailleurs rendus à plusieurs grands réalisateurs : Anette Bening (American Beauty), Terry Gilliam (Monthy Pythons : Sacré Graal) et Gregg Araki (Mysterious Skin). D'autres nuits “Portraits de femmes” seront consacrées aux héroïnes du cinéma d'outre-Atlantique.



Photo : Un hommage sera rendu au réalisateur Terry Gilliam (l'Armée des douze singes, Monty Pythons : Sacré graal, Las vegas parano...)





