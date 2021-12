Fin de vacances et du pont du 8 mai : Bison Fûté voit Noir sur les routes de Normandie

C’est la fin des vacances scolaires pour les bas-normands, les bretons et les ligériens, la zone A, combinée avec la fin de ce second pont du mois de mai.

Bison Fûté annonce un trafic intense sur les routes de l’Ouest et en région parisienne, et voit l’après midi de ce dimanche 11 mai, en Noir, en Rouge pour le reste de la France.

En Normandie les principales difficultés sont attendues en après midi et soirée.

Sur l’ A13 au niveau de Pont-l’Évêque avec les retours de Deauville.

Au péage de Dozulé (retours de Caen et Cabourg), et au péage de Beuzeville et jonction A13/A131.

Les contrôles de gendarmerie et de police seront renforcés pour ces retours.