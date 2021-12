Vos idées de sorties en Normandie du week-end du 10 et 11 mai

MANCHE



Samedi, c'est la 16ème édition de la foire au Disque à Cherbourg. Des exposants venus de toutes la France viennent partager et présenter leur passion pour le vinyle. Les accros du disque présentent des disques collectors et des rééditions. Une scène sera également ouverte aux musiciens. (Pros et Amateurs pourront jouer un boeuf musical). Rendez-vous samedi à la salle des fêtes de Cherbourg de 10h à 18h.



Dernière rencontre à domicile pour la JS Cherbourg en nationale 1 masculine de handball. Ce sera contre des bretons : le CERCLE PAUL BERT RENNES. Pour l'instant en tête de leur poule, venez soutenir les Cherbourgeois au complexe Chanteryne dimanche à 16h.



Tout ce week-end Granville fête la mer et les puces nautiques sur le port de Hérel. Au programme : expo-vente de bâteaux, brocante marine, espace gastronomique, projection de films, sorties en mer, initiation à la plongée, régates, … toutes les infos sur tourisme-pays-granvillais.com



Samedi et dimanche c'est la 33ème course de côte des teurses d'Hébecrevon-Agneaux, comptant pour le championnat de France de la Montagne.



Ce samedi, Les anges de la téléréalité Shanna et Thibault débarquent au Millenium écho Club anciennement l'Echo du Lac à Torigni-sur-Vire ! Une soirée exceptionnelle en perspective avec PHOTOS et dédicaces ! Entrée 10€ avec 1 conso ! Service navette gratuit ! Infos sur facebook Echo club millenium !



CALVADOS



Ce samedi soir vous vivez l'aventure Aj Hackett Normandy by night ! Retour des sauts de nuit au Viaduc de la Souleuvre. Connectez-vous sur ajhackett.com pour retrouver les prochaines dates des sauts de nuit et découvrir l'actualité du site de sauts du Viaduc de la Souleuvre.



Samedi, soirée Tribute à l'Orient Express de Caen avec les groupes Bend Jovi et Hell's Heimer. Les artistes normands rendront hommage aux plus grands standards de Bon Jovi et MotorHead. Ambiance de folie assurée en revivant la magie des années 80 et 90 de ces grands groupes. Rendez-vous samedi soir à l'Orient Express à Caen. Tarif 3€ !



Le chapiteau jaune et bleu du cirque Karl BORSBERG s'arrête ce week-end à Troarn ! Il vous a sélectionné un spectacle composé des meilleurs numéros du moment avec au programme, des Artistes Normands et Internationaux : Funambule ou plutôt danseuse de corde, diabolos, Lions de Mer, Otaries, Pingouins, des clowns. C'est sur le parking du calvaire samedi à 15h et 18h et dimanche à 15h.



ORNE



Samedi c'est la 3ème édition de la course de la Varenne, 12 kms de course reliant 2 gîtes étapes, en plein cœur de la nature dont 8 kms au bord de la rivière, inscriptions et informations sur ot-domfront.com



La pièce «Ils s’aiment» de Pierre Palmade et Muriel Robin interprétée par Françoise Royes et Vincent Ross initialement prévue en février au casino de Bagnoles de l'Orne est reportée ce samedi à 21h. Grand classique du théâtre moderne, ils se rencontrent, s’aiment et se déchirent pour le meilleur et pour le rire. Prix des places : spectacle seul, 17€ / dîner + spectacle + 2€ jetons aux machines à sous, 35€, réservations au Casino.