Sortir dans l'Orne : lundi 12 mai

Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, rendez-vous au village du cheval à Argentan ! Sur le champ de foire, plusieurs animations autour du cheval et certaines avec des chevaux vous accueillent.

Rendez-vous tous les jours de 9h à12h et de 13h30 à 18h. Plus d'infos sur www.elandesjeux.fr





De la danse ce lundi soir à la scène nationale d'ALençon. Palimpseste Solo Stockhausen 2014. Son inspiration prend sa source dans Solo Stockhausen, une danse qui l'accompagne tel un fil rouge en perpétuel déploiement. Chatouillée par l'envie de retravailler Solo Stockausen, Michèle noiret nous gratifie de la pièce revisitée, cette fois, à partir du poème cinématographique Solo. Se faisant, elle crée une forme de « palimpseste imaginaire, dont les traces anciennes du spectacle et du film seraient absorbées, intégrées et réinventées dans une nouvelle version ». Incrustées dans son corps, les mélodies de Stockhausen dessineront sûrement son geste à vie ! C'est à 20h30.





Demain mardi soir, veillée à Flers à l'occasion du 70ème anniversaire du débarquement. Le but de ces veillées est de donner la parole aux habitants de Basse-Normandie, d'évoquer leurs histoires et leurs souvenirs. « Après cinq années de guerre, comment pardonner ? Comment réussir à se reparler ?Dans quelles circonstances, avant et après le traité de l'élysée, des hommes et des femmes ont-ils décidé de mettre en sourdine leurs ressentiments pour tenter de se rapprocher ? De créer des comités de jumelage, et de relancer un dialogue difficile... » C'est à 19h mardi au lycée Jean Guehenno de Flers.