Falaise : Festival la Danse de tous les sens

A chaque nouvelle édition, une nouvelle thématique est explorée. Elle fait le lien entre les spectacles programmés dans la semaine et la Grande Rencontre chorégraphique du samedi réunissant tous les acteurs investis dans le projet, professionnels, amateurs et scolaires au total plusieurs centaines de danseurs venus des quatre coins de la région et au-delà.



Pendant six jours, le festival et les artistes invités viendront à la rencontre du public au Forum de Falaise mais également dans les lieux qui n’ont pas vocation à accueillir de la danse : lieux patrimoniaux du Pays de Falaise, quartiers ou coeur de ville… Ces artistes venus de France et d’ailleurs proposeront également au publics et aux scolaires des ateliers et master class ; des structures falaisiennes (musée des automates, cinéma, médiathèque) s’associent au projet en accueillant des expositions, projections et autres formes dansées.



Pour que la danse ne soit plus insaisissable !



Ecoutez, Catherine Gamblin-Lefèvre, Directrice du Festival.