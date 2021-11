Témoignage d'un Nancéen à Caen : "Vos Véol font du surplace"

“Habitant Nancy en Meurthe-et-Moselle et en visite à Caen cet été, j'ai voulu rejoindre des amis en V'éol, très ressemblant à mon “VéloStan” habituel. Quarante stations dans la ville, il y en aura forcément une sur mon trajet. Sur le point d'introduire ma carte bleue dans la borne, je m'aperçois que ce terminal n'existe pas ici. Tant pis.



Le texte présent sur cette borne m'offre deux choix : m'inscrire sur Internet ou envoyer un SMS pour recevoir des identifiants. Je n'ai plus de forfait et ne dispose malheureusement pas d'un accès Internet à proximité. Je ne dois pourtant pas être le seul dans ce cas ! De toute façon, la formule Liberté d'une semaine ou l'abonnement à l'année sont trop longs pour mon week-end. Je me rendrai donc près de l'Abbaye aux Dames, chez mes hôtes, à pied. “Tu n'aurais pas pu prendre un ticket unique Twisto ? Je crois que c'était en projet.” s'étonne un ami.



Non, rien de tel n'existe encore. Cela dit, la formule “journée” n'existe pas à Nancy non plus. Je profite de la connexion Internet et m'inscris pour le retour à la fin de mon week-end. Mais décidément, je joue de malchance : ce matin, il n'y a pas de vélo disponible en haut de la côte. Je dois revenir bientôt dans la région ; ça aura peut-être changé” ?



