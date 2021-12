Envie de shopping le 8 mai

Si vous n'avez plus rien dans votre frigo, ou que vos basquettes sont trouées, foncez au centre commercial Tourville La Rivière: Conforama, Carrefour, Quick, Mac Do, Decathlon, But, La Fabrique... ils sont tous ouverts.

Mais ce n'est pas tout: les Galeries Lafayettes, la Fnac de l'Espace du Palais, le Carrefour Market de Deville les Rouen, le magasin Lapeyre à Rouen, Norauto à Grand Quevilly, MDA à Sotteville les Rouen... vous accueillent aussi ce 8 mai.

Bref, pas de panique: vous trouverez ce qu'il vous faut, même aujourd'hui.