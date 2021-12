Michel Cymès bouge les Rouennais

Un club, créé il y a deux ans par les deux frères Franck et Michel Cymès (connu pour présenter Le Magazine de la santé sur France 5). “Nous avons eu l’idée de prolonger l’action télévisuelle hors médias. C’est ainsi qu’est née l’idée du Tour de France de la prévention santé”, explique Franck Cymès, ex-directeur des droits dérivés et événements à France Télévisions.

Avec comme priorité que les conférences soient gratuites pour le public. En juin 2012, les deux frères commencent leur cycle de conférences mensuelles dans les grandes villes de France. “Elles sont organisées en partenariat avec les mairies et ont pour but de traiter de sujets de santé de tous les jours”, précise Franck Cymès.

Déjà 20 étapes ont été organisées dans toute la France et ont séduit plus de 25 000 spectateurs. “Nous avons choisi Rouen pour car c’est une grande ville dynamique”. Un véritable show médical attend les Rouennais, qui apprendront, tout en s’amusant. On en attend pas moins de Michel Cymès.

Pratique. Bougez-vous la santé. Conférence à 20h à l’Opéra de Rouen. Entrée libre