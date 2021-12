Elan des Jeux: un village du cheval toute cette semaine à Argentan

Les Jeux Équestres Mondiaux : Jour J – 103, ce lundi 12 mai.

Dans le cadre de l'opération "L'Elan des Jeux" pour que la population s 'approprie ces Jeux Equestres, la ville d'Argentan organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain : le village du cheval, sur le champ de Foire : avec 5 centres équestres, une quarantaine de chevaux chaque jour, mais aussi des ateliers de découverte pour les plus petits, et sur l'orientation vers les métiers du cheval pour les collégiens et lycéens. Tous pourront s'y initier à l'équitation.

Philippe Jidouard, adjoint délégué aux affaires culturelles à Argentan:

Catherine Maurey, de la Maison du Citoyen, qui coordonne ce village :

Ce village du cheval est gratuit, et ouvert à tous, tous les jours de 9 à 12 et de 14 à 18h. Le week-end seulement l'après-midi, sur le champ de foire, derrière l'hôtel de ville.