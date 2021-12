C'est ma vie : Franck, sommelier chez Gill

“Madame Tournadre prend la commande et je propose la carte des vins”, explique Franck Barbay, sommelier chez Gill depuis 2001.



Un service rarement refusé par les clients puisqu’ils sont 90% selon les estimations du sommelier à se laisser tenter par le vin.



Rigueur et vigilance



Franck Barbay avoue se souvenir de tous ses clients. “Les sommeliers ont des cases de mémorisation, c’est le métier”, plaisante-t-il.

Et avec 400 références de vin dans le restaurant, pas facile de s’y retrouver. En général, le sommelier écoute le client avant de lui proposer différents choix. “Souvent, les clients veulent du conseil et me laissent le soin de sélectionner le vin”.

Pour accéder à cette profession, Franck Barbay est parti deux ans à Oxford en Angleterre à la suite de son Brevet Professionnel. “Après l’école hôtelière, on peut choisir de faire une mention complémentaire en sommellerie pour un an ou un brevet professionnel en deux ans”.



La passion de Franck pour les vignobles l’a même poussé à créer Les caves de l’Austreberthe à Barentin, qu’il gère en plus de son métier avec son épouse.