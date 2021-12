Sortir dans l'Orne : mercredi 7 mai

Samedi, Le Comité des Fêtes de Torchamp co-organise une course pédestre sur route et sur terre entre deux gites d'étapes. C'est la course de la Varenne que nous présente Eric Leroux

Cette course pédestre, de 12 km, commencera à partir du Centre de Pleine Nature de Torchamp pour arriver au gîte de Bellevue à St Fraimbault. Rendez-vous samedi à partir de 12h30.





Ce mercredisoir, Agri/Cultures : projections & discussions à Boucé Projection deocumentaires sur le métier d’agriculteur et ses transformations.

Chaque séance est présentée par Maxime Marie, maître de conférence en géographie à l’Université de Caen, l’occasion d’échanger ensemble autour d’un verre et de produits ornais.

La 1ère séance est ce soir à 19h30: Herbe de Matthieu Levain, Olivier Porte (France / 2008 / 76 min)

Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d’éleveur laitier se confrontent. Alors que des hommes se sont engagés depuis plusieurs années dans une agriculture autonome, durable et performante, le courant majoritaire de la profession reste inscrit dans un modèle de production industriel, fortement dépendant des groupes agricoles et agro-alimentaires…



Ce mercredi après-midi à 15h30, rendez-vous au haras du pin. Les artistes équestre Izia Le Goff et Loreilei vous proposent des présentations équestres pendant les vacances de Pâques.

Jeune et plein de talents ! Arrivée comme artiste équestre en résidence au Haras national du Pin pour la saison estivale l’année dernière, Izia vous propose des numéros inédits.

A seulement dix-huit ans, Izia a déjà présenté son numéro sur les pistes de concours de saut d'obstacles et sur le Grand Festival West Country. Elle a eu l'occasion de travailler aux côtés de grands noms du spectacle équestre tel que Alizée Froment et Les Fils du Vent.



Venez découvrir la liberté pleine d'émotions d'Izia avec sa fidèle complice Radjah. A cela s'ajoutent des numéros équestres réalisés par les agents du Haras national du Pin... Ne ratez pas l'occasion d'en prendre plein les yeux!