Notre table caennaise : l’auberge des peupliers, route de Rouen, à Giberville

Quasiment à la sortie de la commune, l’endroit fait figure de sympathique propriété de villégiature, et j’ai bien failli, malgré la bonne signalétique, rater le mignon hauvent du portail localisant l’entrée. Ce jour-là, je ne suis pas un hôte modèle : je n’ai guère de temps pour manger...



Menu complet à 19,80€

Je le signifie illico au serveur : “si vous mangez vite, ça ira très bien”, réplique-t-il. Le premier menu, à 19,80€ (servi en semaine à midi et certains soirs aussi), compte tout de même une entrée (salade de chèvre chaud, huîtres creuses, ce sera pour moi des encornets aux poivrons et oignons), un plat (filet de truite aux amandes, faux-filet à la crème de camembert ou filet mignon au râpé de pommes de terre), et un dessert. Et inclut une bouteille de vin... Je tente le coup, et prends peur à l’arrivée d’une première assiette, un amuse-bouche composé de deux toasts d’olive et de thon. Entre l’entrée et le plat, j’ai même droit, comme d’autres convives du restaurant, à un trou normand. Après tout ça, j’opte pour une simple glace, même si mon menu proposait crème aux œufs ou gaufre au caramel. Tout ça englouti en moins d’une heure... Le serveur n’a pas menti. Une table efficace.



Pratique. Auberge des peupliers, route de Rouen à Giberville. Tél. 02 31 72 36 53.