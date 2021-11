Génération GAMER du 31 août 2010

Après avoir évoqué, la playlist de DJ Héros 2 hier place à Rock Band 3, le jeu qui vous permet de rejouer les morceaux de plus grands groupes de rock de ces dernières décennies. Alors en avant la guitare, la basse, la batterie, le micro et une nouveauté…un clavier pour jouer notamment les hits de ces artistes:

Amy Winehouse

The White Stripes

The Cure

INXS

Joan Jett

The Police

Blondie

Bob Marley

Queen

David Bowie

The Doors

The Who



Le jeu musical sera disponible à partir du 30 novembre sur Playstation 3, Xbox 360, Wii et DS.

Heureusement avant novembre un nouveau Guitar Héro sera disponible, le 24 septembre « Warrios of rock ».

Plus de 90 chansons, une guitare totalement relookée et un système de jeu avec de nouvelles options.

De plus, en mode Aventure vous pouvez créer une armée de guerriers pour sauver le rock sur Terre !