Handball : le Trophée Cotentin de retour à Chantereyne

Le Comité d'Organisation Festihand propose cette année encore un grand événement lié au handball, à la fin du mois d'août. En 2012, les formations féminines de la France et de la Russie s'étaient affrontées salle Chantereyne. L'année précédente, les meilleures équipes féminines de D1 se produisaient à Cherbourg lors d'un grand tournoi.

L'édition 2014 fera la part belle au hand masculin et accueillera, du 29 au 31 août, des formations de LNH et de Pro D2, les plus hauts niveaux du handball masculin français. Sur le terrain, on retrouvera la formation locale de la JS Cherbourg, qui évolue actuellement en N1 et se rapproche de la Pro D2. Impossible pour le moment de connaître les autres participants...