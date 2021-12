Départ samedi 9 mai en Syrie pour Caravanes Solidaires

Le départ pour la Syrie approche pour les Alençonnais, bénévoles de l'association « Caravanes Solidaires ». D'ici là, la collecte se poursuit dans une vingtaine de villes de France.

Le week-end dernier à Brives, Limoges et Châteauroux avec 1 camion de couches et de lait pour bébés, et 2500€ de dons, 2000€ sur Toulouse et Gaillac ou encore 1300€ à Dreux.

Cet argent servira à acheter de la nourriture sur place pour plusieurs centaines de familles de réfugiés.