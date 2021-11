Génération Gamer du 30 août 2010

Cela fait plus de 15 ans que les premières consoles de jeux Playstation sont sorties en France, peu importe les modèles, les années de sortie la console de Sony garde un point commun... C'EST SA MANETTE.

Les icônes du côté droit de la manette, les célèbres croix, rond, carré et triangle, mais que veulent vraiment dire ces symboles.

Selon son créateur "Le Triangle se réfère au point de vue : il représente la tête de tout un chacun ou une direction, et je l'ai voulu de couleur verte. Le Carré symbolise une feuille de papier : il représente les menus ou les documents, le tout de couleur rose. Le Rond et la Croix représentent le "oui" et le "non". Je les ai fait respectivement en rouge et en bleu."

Grease sur Wii

Les scènes cultes du film, la possibilité de chanter sur 16 tubes de la bande originale, avec la Wii Balance Board, vous pourrez montrez vos talents de pilote au volant de Greased Lightning et dansez, deux équipes de quatre joueurs peuvent s'affronter et prouver leur amour pour Grease en mode Multijoueur en incarnant les T-Birds ou les Pink Lady et de nombreux mini-jeux.

DJ Hero 2 sortira en octobre prochain, avec une innovation de taille, en plus de mixer…vous pourrez désormais chanter et un pack platines + micro sera mis en ventes ;

Sur le nouveauté outre le chant, la possibilité de faire une carrière de Dj et de devenir une grande star en mode « carrière »

Avant de connaître la date exacte de la sortie, les 100 hits a mixer sont déjà connus, on retrouve sur cette future playlist de Dj Héros

2Pac

50 Cent

Chic

Daft Punk

David Guetta

Estelle

Flo Rida

Grandmaster Flash

Janet Jackson

Justice

Kool & The Gang

Lady Gaga

Metallica

Pussycat Dolls

Rihanna

Sean Paul

Stevie Wonder

The Chemical Brothers

The Jackson 5

The Prodigy

Tiësto

Timbaland