76540. Rouen : Bientôt une passerelle entre les deux rives de la Seine ?

Cette passerelle se situerait entre les ponts Guillaume le Conquérant et Gustave Flaubert, plus précisément au niveau de l'Agence de l'Eau rive droite et du hangar 107 rive gauche. La Crea vient d'autoriser le lancement d'une étude visant à analyser l'opportunité et la faisabilité technique et financière d'un tel projet. "Une étude d'un montant minimum de 120 000 €", a souligné un Frédéric Sanchez insistant sur l'ampleur de la décision.

Cette passerelle revêt des enjeux importants lorsqu'on sait qu'à l'avenir, l'éco-quartier Flaubert accueillera environ 10 000 habitants et que la rive gauche accueillera la nouvelle gare. Mais reste des contraintes importantes. La passerelle devra être construite à une hauteur importante pour laisser passer les péniches et les vieux grééments de l'Armada et devra être accessible pour les Rouennais en situation de handicap. Des contraintes qui gonflent le budget nécessaire à un tel projet. "Une passerelle coûte bien plus cher que ce que l'on pourrait penser spontanément", a ainsi reconnu Frédéric Sanchez.